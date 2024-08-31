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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat için Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleniyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

İstanbul

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.


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