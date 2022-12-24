Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,219.40
BTC/USDT
16,835.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul’da Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu'nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Emre Doğan, Mehmet Akif Parlak   | 24.12.2022
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

İstanbul/Gaziantep

Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" başlatıldı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Bakan Bilgin: (EYT'de yaş sınırı) Yaş sınırı konusunda henüz karar verilmedi

Benzer haberler

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Adana Demirspor yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yendi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen aradan sonra galibiyetle döndü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen aradan sonra galibiyetle döndü
Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor
Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet