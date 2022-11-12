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Spor, Futbol

Beşiktaş Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Emre Doğan   | 12.11.2022
Beşiktaş Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Berkay Vardar, takımdaki yerlerini alamayacak.

Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Beş futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Romain Saiss, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

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