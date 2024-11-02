Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Dolmabahçe'de ilk yenilgisini yaşadı

İstanbul
30. dakikada orta sahada Ndour'un kaptırdığı top sonrası Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada sağ taraftan gelen pası uzaklaştırmaya çalışan Emirhan Topçu'nun müdahale ettiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Hajradinovic'in şutunda, pozisyon autla sonuçlandı.
41. dakikada orta sahanın solunda meşin yuvarlakla buluşarak çaprazdan ceza sahasına yönelen Immobile, ceza sahasına girip Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.
45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan yaptığı ortada arka direkte Muçi topu filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanatta son çizgiye yakın noktada Fall'ın yerden pasında Ndour'dan önce topu kontrol eden Winck, etrafında döndükten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Bu oyuncunun çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
70. dakikada konuk takım öne geçti. Masuaku'nun hatası sonucunda topun sahibi olan Fall, sağ kanatta son çizgi yakınında ortasını yaptı. Onur Bulut'un kafayla dokunamadığı top, ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç'ın yaptığı vuruşta Uduokhai'ye çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
88. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Lacivert-beyazlı takım, ani geliştirdiği atakta topu hızla rakip yarı sahaya taşıdı. Winck'in sağdan ortasında Fall, ceza sahasında bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3
Kasımpaşa, ikinci yarıda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda yenilerek namağlup unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya da yenilerek Dolmabahçe'deki ilk Süper Lig yenilgisini yaşadı.
Bu sezon içeride oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlı ekip; Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor'u puansız göndermişti. Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa'ya da yenilen Beşiktaş 20 puanda kaldı.
Oynadığı son 4 maçta sadece Konyaspor'u yenen Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını ise kaybetti.
Beşiktaş bu sonucun ardından 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez iç sahada 5'te 5 yapma şansını kaybetti.
Kasımpaşa, Beşiktaş'a yenilmiyor
Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 3 maçı kaybetti.
Geçen sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı da 3-1 kazanan lacivert-beyazlılar, kendi evinde oynanan maçtan da 2-1 üstün ayrılmıştı.
Muçi 3. golünü Kasımpaşa'ya attı
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ernest Muçi, ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle takımını 1-0 öne geçirerek soyunma odasına mutlu götürdü.
Bu sezonki ilk golünü Antalyaspor'a atan Muçi, geçen hafta oynanan derbide de Galatasaray ağlarını havalandırmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezonki üçüncü golünü Kasımpaşa filelerine göndererek üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı.
Muçi, 68. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı
Emirhan Topçu cezalı duruma düştü
Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, 28. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Sivasspor, Gaziantep FK ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu dördüncü kartını Kasımpaşa maçında gördü.
Emirhan Topçu, Başakşehir ile gelecek hafta oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
Immobile'ye ağrıları izin vermedi
Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile ikinci yarıya devam edemedi.
İlk 45 dakika sahada kalan İtalyan oyuncu, ağrıları nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, devre arasında oyundan aldığı Immobile'nin yerine Mustafa Hekimoğlu'na forma verdi.
Can Keleş ligde siftah yaptı
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Can Keleş ligde ilk kez görev aldı.
Siyah-beyazlıların Avrupa'da oynadığı Lugano ve Ajax maçlarında toplam 9 dakika süre alan Can, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna girdi.
Da Costa kırmızı gördü
Kasımpaşalı futbolcu Da Costa 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.
Uduokhai'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören lacivert-beyazlı oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.