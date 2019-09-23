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Spor, Futbol

Beşiktaş sahasında yenilmezlik serisini sürdürdü

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 14 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Emrah Oktay   | 23.09.2019
Beşiktaş sahasında yenilmezlik serisini sürdürdü

İstanbul

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou (19), bir pozisyonda Medipol Başakşehirli oyuncu Junior Caiçara (sağda) ile mücadele etti. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti.

45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

53. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok yakın direk dibinde yatarak topun ağlara gitmesini önledi.

54. dakikada Medipol Başakşehir müsabakada öne geçti. Guldbrandsen'in ceza sahası yayının solundan şutunda savunmadaki Douglas'a çarpan top Crivelli'nin önünde kaldı. Fransız futbolcu, altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

61. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Skrtel'in kafayla vurduğu top kaleci Karius'ta kaldı.

62. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında, Crivelli'nin pasıyla Beşiktaş yarı sahasını geçen Guldbrandsen, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı. 

68. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in sert şutunda kimsenin dokunamadığı ve kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak ters taraftaki köşe gönderinin dibinden taça gitti.

73. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak Yılmaz, kalesini terk ederek ceza sahasının dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrılamayınca takımını önemli bir pozisyondan etti.

77. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası içinde Epureanu'nun formasından çektiği Burak Yılmaz yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa, önce aut kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Arslanboğa, penaltıya hükmetti. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1

89. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Burak Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta Skrtel, kendisini topun önüne atarak büyük bir tehlikeyi önledi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, Medipol Başakşehir'in teknik heyetinde yer alan Stjepan Tomas, maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

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