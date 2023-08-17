Beşiktaş, Neftçi'yi mağlup ederek play-off turuna yükseldi

İstanbul
25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Muleka'nın ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Brkic topu kornere çeldi.
36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare'nin pasında topla buluşan Makhmudov'un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.
Neftçi, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
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