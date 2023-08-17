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Spor, Futbol

Beşiktaş, Neftçi'yi mağlup ederek play-off turuna yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Emre Doğan  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Beşiktaş, Neftçi'yi mağlup ederek play-off turuna yükseldi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Muleka'nın ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Brkic topu kornere çeldi.

36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare'nin pasında topla buluşan Makhmudov'un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

Neftçi, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

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