Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
107,303.70
Altın
1,482.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan da otele geldi
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Anagold 24Erzincanspor'u 5. tur ilk maçında konuk edecek Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesi oynayacak.

Ercan Doğan   | 04.12.2019
Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak

İstanbul

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.

595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak 

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı

Benzer haberler

Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak

Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak

Sessiz maçta Fenerbahçe İstanbulspor'u 4 golle geçti

Demir Grup Sivasspor kupada zorlanmadı

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tuzlaspor