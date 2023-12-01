Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu yarın yapılacak

İstanbul
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.
Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.
Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü olağanüstü genel kurul yapılacak ve siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçilecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.