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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübünden başkan Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin rutin kontrolller gereği hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığını bildirdi.

Hilmi Sever   | 30.12.2020
Beşiktaş Kulübünden başkan Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kovid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Kovid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı. 

Mayıs ayında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi, tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

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