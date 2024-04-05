Dolar
32.01
Euro
34.68
Altın
2,321.31
ETH/USDT
3,336.40
BTC/USDT
67,829.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sultanahmet Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, futbolcuları uyardı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı yaptı.

Hilmi Sever  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, futbolcuları uyardı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre başkan Arat, oyunculara İngilizce olarak yaptığı konuşmada, "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız." dedi.

Hasan Arat, başkan seçildiği günden bu yana ilk kez oyuncularla yaptığı toplantıda, Beşiktaş taraftarının sahada savaşan, mücadeleyi bırakmayan, geri çekilmeyen takım izlemek istediğini, bunları yapmayan, aklını ve yüreğini takımı için kullanmayan hiçbir oyuncuyu kabullenemeyeceğini söyledi.

Beşiktaş taraftarının önemli özelliğinin tükenmeyen tutkusu olduğunu aktaran Arat, şöyle konuştu:

"Beşiktaş taraftarı genç oyuncuları sever, sahada savaşan, terini son damlasına kadar akıtan oyuncusuna sahip çıkar. Genç oyuncularla gurur duyuyorum, takımın tecrübeli oyuncuları onlara tam destek vermeli. Takım kaptanları da sorumluluk almalı. Sosyal medyada yazılanlara bakmayın, Avrupa'ya mutlaka gitmemiz gerekiyor. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Maç sonunda taraftarımız üzgün ve mutsuzken, gülen, rahat davranan, durumu kabullenen bir tavır görmek istemiyorum. Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu da görmek istemiyorum."

Beşiktaş Başkanı, teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşmede de takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu, derhal toparlanmaları gerektiği, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.

"Yapılan olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın." diyen Hasan Arat, "Beşiktaş'a yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Başkan Arat, geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla oyuncularla bayramlaştı.

Toplantıda ikinci başkan Hüseyin Yücel ile futbol şube sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin naaşına ulaşıldığını bildirdi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, futbolcuları uyardı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, futbolcuları uyardı

TFF'den, Galatasaray'ın Süper Kupa maçı için pankart talebine olumlu yanıt

Beşiktaş'taki gece kulübü yangını soruşturması ön bilirkişi raporunun detaylarına ulaşıldı

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında ruhsat ve denetleme sorumluları hakkında işlem yürütülecek

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında ruhsat ve denetleme sorumluları hakkında işlem yürütülecek
Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet