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Spor, Futbol, Koronavirüs

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 PCR testi, ikinci kez pozitif çıktı.

Hilmi Sever   | 30.12.2020
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beşiktaş Kulübünden kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır." ifadeleri yer aldı. 

Mayıs ayında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi, tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

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