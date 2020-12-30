Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 PCR testi, ikinci kez pozitif çıktı.
İstanbul
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Beşiktaş Kulübünden kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır." ifadeleri yer aldı.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/LVkxr8IS01— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 30, 2020
Mayıs ayında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi, tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.