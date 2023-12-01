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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımını ziyaret etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla vedalaştı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen veda ziyaretinde Çebi'yi Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke yalnız bırakmadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet eden Çebi, oyunculara başarılar diledi.

Çebi ayrıca, tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da Tüpraş Stadı'nda vedalaştı.

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