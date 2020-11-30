Euro
9.33
Dolar
7.78
BIST 100
1,312.48
Altın
1,775.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünü mutlu geçti

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünde istediğini aldı.

Ercan Doğan   | 30.11.2020
Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünü mutlu geçti

İstanbul

Siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada karşılaştığı ligin iddialı ekipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetlerle zirveye biraz daha yaklaştı.

Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 3-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe'ye de deplasmanda 4-3 üstünlük sağladı.

Beşiktaş, ligin 8. haftasında üçer galibiyet, yenilgi ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi.

Süper Lig'in 8. haftasını 11. sırada geçen siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle ilk 5 sıraya girmeyi başardı.

Eksiklere rağmen iyi sonuçlar 

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını eksiklere rağmen kazanmayı başardı.

Sakat, cezalı ve Kovid-19 vakaları nedeniyle bazı oyuncularından yararlanamayan siyah-beyazlı ekip, iki kritik galibiyete imza attı.

Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemedi. Bu oyuncunun yerine görev alan Utku Yuvakuran, özellikle Medipol Başakşehir karşısındaki performansıyla beğeni topladı.

Siyah-beyazlı ekipte Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Domagoj Vida ile Ajdin Hasic, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alamadı. Aynı durumdan dolayı Fabrice N'Sakala, Welinton, Oğuzhan Özyakup ve Valentin Rosier, Medipol Başakşehir karşılaşmasını kaçırdı.

Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle Gökhan Töre ve Adem Ljajic'i de Fenerbahçe derbisinde kullanamadı.

Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe mücadelesinde görev alamadı.

5 galibiyetin 3'ü deplasmanda 

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki galibiyetleriyle ligdeki iddiasına tutundu.

Süper Lig'de 5 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, bunların 3'ünü dış sahada elde etti.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u 3-2 ve Fenerbahçe'yi de 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu.

Sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne de 1-0 yenildi.

Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarına daha moralli çıkacak

Beşiktaş, kritik virajda iki maç daha yapacak.

Ligin 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek siyah-beyazlı ekip, 12. haftada ise lider Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı
Çöl tozunun koronavirüs taşıma ihtimali yok
Kovid-19'lu obez kişilerin ölüm riski yüksek
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci: Gelecek haftalarda vakalarda artış olabilir
'Sevdiklerimizden uzak kalmamak için elimizden gelenin fazlasını yapalım'

Benzer haberler

Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünü mutlu geçti

Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünü mutlu geçti

Beşiktaş'ın derbilerde yüzü daha çok gülmeye başladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama

Beşiktaş'tan derbi paylaşımları

Beşiktaş'tan derbi paylaşımları
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Şampiyonluğa oynamak istiyorsanız hataların minimuma düşmesi gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Şampiyonluğa oynamak istiyorsanız hataların minimuma düşmesi gerekiyor