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Spor, Futbol

Beşiktaş İsviçre ekibi Lugano'ya mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Emre Doğan  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Beşiktaş İsviçre ekibi Lugano'ya mağlup oldu Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.

38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Celar'ın pasında Sabbatini'nin kontrol edemediği topu önünde bulan Aboubakar, süratle ceza sahasına girdi. Kamerunlu futbolcu, sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

60. dakikada Lugano beraberlik golüne yaklaştı. Steffen'in pasında topla buluşan Bottani'nin ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

61. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Valentin Rosier, Beşiktaş ceza sahasının sağında Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

64. dakikada Sabbatini'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Bottani'nin şutunda Colley'den seken topu önünde bulan Aliseda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

86. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Arigoni'nin sağdan ortasında Vladi'nin altıpasın içinde yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2.

90. dakikada Lugano öne geçti. Steffen'in soldan kullandığı kornerde Grgic'in ceza sahası içinde çıkardığı şutta Bailly'ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Lugano, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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