Beşiktaş ilk hazırlık maçında galibiyeti kaçırdı

BRATİSLAVA

Samorin kasabasındaki X Bionic Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçında Beşiktaş, sahaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Gary Medel, Ryan Babel, Adriano Correia, Mertcan Açıkgöz ve Aras Özbiliz oyuna dahil edildi.

Siyah-beyazlı takımın golünü 30. dakikada Vagner Love kaydederken Siofok'un golünü Daniel Csibra 80. dakikada attı.

Bu arada, Beşiktaş'ın çok sayıda gurbetçi taraftarı da maçı izledi.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın TSİ 15.00'te Macar ekibi Gyirmot ile yapacak.

