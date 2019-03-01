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Spor, Futbol

Beşiktaş ile Kayserispor 46. randevuda

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

Çetin Arslancan  | 01.03.2019
Beşiktaş ile Kayserispor 46. randevuda

İstanbul

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 45 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 70 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 4 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 21 golüne, Kayserispor 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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