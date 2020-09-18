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Spor, Futbol

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

Ercan Doğan   | 18.09.2020
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

İstanbul

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuştu.

İstanbul'daki son iki maçı Antalyaspor kazandı

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son iki maçı Fraport Antalyaspor kazandı.

Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu.

Antalyaspor, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, evindeki maçlarda rakibini son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 mağlup etmişti. 

Beşiktaş, evinde açık ara üstün

Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 2 maçta yenilse de rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda büyük üstünlük kurmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 24 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 49 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.




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