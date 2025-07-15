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Spor, Futbol

Beşiktaş, hazırlık maçında yarın Wolfsberger ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

Metin Arslancan  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Beşiktaş, hazırlık maçında yarın Wolfsberger ile karşılaşacak Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

Wiener Neustadt

Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

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Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

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