Beşiktaş haftayı 1 puanla kapattı

İstanbul
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Maçın 14. dakikasında Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Ben Ouanes'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.
22. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta alanda kazanılan topun ardından Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı
53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Espinoza'nın pasıyla Ben Ouanes ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun pasıyla penaltı noktası yakınında meşin yuvarlağı önünde bulan Aytaç Kara'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
68. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in penaltı noktasının üzerine çevirdiği topa Aytaç Kara'nın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.
79. dakikada Kasımpaşa atağında rakip yarı sahanın ortasından Cafu'nun sert şutunda, top az farkla auta gitti.
82. dakikada ceza sahası sol çaprazından Brekalo'nun ortasında Fall'un kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
88. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Salih Uçan, Brekalo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltıda topun başına geçen Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu: 1-1
90+4. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafalardan seken topu ceza sahası sol çaprazından önünde bulan Cafu'nun sert şutunda, savunmada Svensson altıpas içinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabaka 1-1 berabere bitti.
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