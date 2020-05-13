Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ankaragücü Soma'da hayatını kaybedenleri andı

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Spor, Futbol

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ankaragücü Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul,Fatih Gazioğlu,Ercan Doğan   | 13.05.2020
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ankaragücü Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce bugün Soma'da yaşamını yitiren 301 madencimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Gün kömür karası." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "13 Mayıs 2014, Soma" mesajına yer verildi.

MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.

Başkent ekibin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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