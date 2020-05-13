Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ankaragücü Soma'da hayatını kaybedenleri andı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ankaragücü Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı
Beşiktaş, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
İstanbul
Beşiktaş Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
6 yıl önce bugün #Soma'da yaşamını yitiren 301 madencimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 13, 2020
Gün kömür karası. pic.twitter.com/aN9CrcJwJO
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce bugün Soma'da yaşamını yitiren 301 madencimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Gün kömür karası." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe
Fenerbahçe Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına bir paylaşımda bulundu.
◼ 13 Mayıs 2014#Soma pic.twitter.com/PDFwF46o0K— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 13, 2020
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "13 Mayıs 2014, Soma" mesajına yer verildi.
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
6 yıl önce #Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/fXW24VSFii— MKE Ankaragücü #EvdeKal 🏠 (@Ankaragucu) May 13, 2020
Başkent ekibin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.