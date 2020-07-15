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Spor, Futbol

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ercan Çakar   | 15.07.2020
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

İstanbul

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

19 Temmuz Pazar: 

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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