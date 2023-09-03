Beşiktaş evinde 2 farklı kazandı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.
İlk yarı
20. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı kornerde topa vuran Muleka, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
22. dakikada Onur Bulut'un soldan açtığı ortada Muleka, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
24. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı korner sonrası kaleci Ali Şaşal Vural topu yumrukladı. Bu müdahale sonrasında Onur Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına gönderdi. Orada topla buluşan Necip Uysal'ın vuruşunda, Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Colley, topa kafayla çok sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
40. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Muleka, orta sahada topu kaptıktan sonra Aboubakar'a pasını verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Rashica'ya aktardı. Rashica, topa bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yaptığı ortada Muleka topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
48. dakikada Saiz'ın pası sonrası topla buluşan Kvet, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
76. dakikada Saiz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Barrow, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Mert Günok, bu pozisyonda topu kontrol etti.
77. dakikada kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun vuruşunda top, Colley'den sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Barrow, şutunu çekti. Top auta çıktı.
82. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Rebic, şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+4. dakikada Cenk Tosun'un pasında sol çaprazda topla buluşan Onur Bulut vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.