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Spor, Futbol

Beşiktaş, erteleme maçında Antalyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.02.2023
Beşiktaş, erteleme maçında Antalyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Yeni transferler oynamayacak

Yarın oynanacak erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler forma giyemeyecek.

Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl ikilisinden birini tercih edecek.

Ghezzal ilk 11'e dönebilir

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almayan başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.

3 isim ceza sınırında

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.

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