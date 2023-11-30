Dolar
28.85
Euro
31.45
Altın
2,035.44
ETH/USDT
2,041.00
BTC/USDT
37,721.00
BIST 100
7,948.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. BM İklim Değişikliği Konferansına katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde, konaklayacağı otele giriş yapıyor. Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Beşiktaş maçı sonrası Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. - VTR
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Club Brugge'a 5 golle mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Belçika'nın Club Brugge takımına 5-0 mağlup oldu.

Emre Doğan  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Beşiktaş, Club Brugge'a 5 golle mağlup oldu

İstanbul

4. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Belçika ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Vetlesen'in ceza sahasına yerden ortasında Thiago'nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

38. dakikada Thiago'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Club Brugge, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

46. dakikada Club Brugge üçüncü golü buldu. Beşiktaş yarı sahasının sağında Onur Bulut'un hatalı pası sonucunda araya giren Balanta, meşin yuvarlağı Thiago ile buluşturdu. Thiago'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-3

51. dakikada Belçika ekibi farkı 4'e çıkardı. Skoras'ın altıpasın solunda yerden pasına hareketlenen ve ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

70. dakikada Club Brugge skoru 5-0 yaptı. Savunmada Mechele'nin derinlemesine uzun pasında sol kanatta topla buluşan Skoras, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, altıpasın solunda pasını Skov Olsen'e verdi. Skov Olsen, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 5'e çıkardı: 0-5.

Club Brugge, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz"
İstanbul Valisi Gül: (Sokak Hayvanları) "Bir problem var ve bu yokmuş gibi davranmak hukuken de vicdanen de doğru değil"
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin özel gösterimine katıldı

Benzer haberler

Beşiktaş, Club Brugge'a 5 golle mağlup oldu

Beşiktaş, Club Brugge'a 5 golle mağlup oldu

MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında 12 yıl sonra galip gelmek istiyor

Club Brugge Teknik Direktörü Deila: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz

UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Buraya kazanmak için geldik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Buraya kazanmak için geldik"
Çalımbay: Yaklaşık 9-10 oyuncumuz sakat, değişik bir takımla çıkmak zorundayız

Çalımbay: Yaklaşık 9-10 oyuncumuz sakat, değişik bir takımla çıkmak zorundayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet