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Spor, Futbol

Beşiktaş Başkanı Çebi: Lige verilecek arada takımımıza yeni bir nefes gelecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilecek arada siyah-beyazlı futbol takımına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni bir nefes geleceğine inandığını söyledi.

Emre Doğan   | 04.11.2022
Beşiktaş Başkanı Çebi: Lige verilecek arada takımımıza yeni bir nefes gelecek

İstanbul

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübe ait derginin kasım sayısında futbol takımında yaşanan teknik direktör değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teknik direktör Valerien Ismael ile el sıkışarak yolları ayırdıklarını belirten Çebi, "Kendisine görev yaptığı sürede vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ettik. Çok kısa süre içinde yönetim kurulu arkadaşlarımızla toplanıp herkesin görüşünü alarak oy birliği ile Şenol Güneş hocamızı göreve getirdik. Kasım ayı içinde başlayacak Dünya Kupası organizasyonu için lige verilecek 45 günlük arada futbol A takımımıza yeni bir soluk ve yeni bir nefes geleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Şenol Güneş hocamıza tekrar 'Hoş geldin' diyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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