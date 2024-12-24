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DRON - Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Melkit Katolik Kilisesi’nde Noel ayini düzenleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi’nde "Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri"nde konuşuyor. Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Melkit Katolik Kilisesi’nde Noel ayini düzenleniyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi açıklandı

Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışına girecek Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Emre Doğan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi açıklandı

Istanbul

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

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