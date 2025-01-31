Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti

Overijssel
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Twente ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
İlk yarı
18. dakikada Ltaief'in şık pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Vlap'ın yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Emirhan Topçu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa Van Wolfswinkel ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten oyun alanı dışına çıktı.
23. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çıkardı, arka direkte sert gelen topa Van Wolfswinkel kafa vuruşunu yaptı. Altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
27. dakikada Van Rooij'un sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Masuaku'nun yaptığı sert vuruşta kaleci Unnerstall gole izin vermedi.
34. dakikada Al Musrati'nin pasında Rashica'dan önce topun sahibi olan Salah-Eddine ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.
43. dakikada Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde Immobile ön direkte kafa vuruşunun yaptı, top direğin yanından az farkla oyun alanı dışına gitti.
Twente'nin daha baskılı oynadığı ilk yarıda iki takım da fileleri havalandıramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarı
53. dakikada Steijn'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rots'un soluna çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında Steijn'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan seken top yan direğe de çarparak kornere çıktı.
61. dakikada Rashica'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topu önünde bulan Al-Musrati'nin şutunda Bruns'a da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.
76. dakikada Twente öne geçti. Çıkarken yapılan pas hatasının ardından Salah-Eddine'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası yakınında gelişine düzgün bir vuruş yapan Rots, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
84. dakikada ceza yayının içinde kazanılan serbest vuruşta Masuaku'nun yaptığı sert ve düzgün şutta yön değiştiren topu kaleci Unnerstall, güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.