Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyaspor'un tesislerindeki idman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan antreman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti.

İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Muhabir: Emrah Oktay