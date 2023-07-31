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Spor, Futbol

Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferi için kulübü Milan ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını bildirdi.

Ercan Doğan  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, futbolcu ve kulübü AC Milan ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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