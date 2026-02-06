Beşiktaş, Amir Murillo'yla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun transferi konusunda hem kendisiyle hem de kulübü Marsilya'yla nihai anlaşmaya varıldığı belirtildi.
30 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo’ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.