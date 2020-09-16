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Spor, Futbol

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ercan Çakar   | 16.09.2020
Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline rutin Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Kovid-19 pozitif tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

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