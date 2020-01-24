Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Emrah Oktay   | 24.01.2020
Beşiktaş Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Istanbul

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi kısa sürdü

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi kısa sürdü

Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

'Taraftar protestosunda haklı'

'Her şeyiyle turun bize yakıştığını düşünüyorum'

'Her şeyiyle turun bize yakıştığını düşünüyorum'
Erzurumspor, Beşiktaş'ı kupanın dışına itti

Erzurumspor, Beşiktaş'ı kupanın dışına itti
Beşiktaş son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı

Beşiktaş son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı