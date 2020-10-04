Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Bayern Münih, İspanyol oyuncu Marc Roca'yı transfer etti

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanya'nın Espanyol takımından Marc Roca'yı transfer etti.

Erbil Başay   | 04.10.2020
Bayern Münih, İspanyol oyuncu Marc Roca'yı transfer etti

Berlin

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Roca ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Futbolu ve karakteriyle Marc Roca takımımıza uyuyor. Bizde kendini daha da geliştirecek. Takımımıza artı değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Roca, Espanyol takımında 121 maçta forma giydi ve 3 gol attı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın doktoru Conley: Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor, yarın taburcu edebiliriz
Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi
İran'da son 24 saatte 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi

Benzer haberler

Bayern Münih, İspanyol oyuncu Marc Roca'yı transfer etti

Bayern Münih, İspanyol oyuncu Marc Roca'yı transfer etti

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç

UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor