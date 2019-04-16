Başakşehir'den Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak'ın Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
İstanbul
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli hukuki başvuruları yapmıştır." ifadeleri yer aldı.
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