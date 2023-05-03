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Spor, Futbol

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Okaka geri dönüyor

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.

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