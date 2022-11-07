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Spor, Futbol

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Berabere bittiği için mutlu olduğumu söyleyemem

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

Burak Milli   | 07.11.2022
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Berabere bittiği için mutlu olduğumu söyleyemem Fotoğraf: AA/ Cem Genco

Hatay

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en kötü ilk yarıyı oynadıklarını belirtti.

İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek "Berabere bittiği için mutlu olduğumu söyleyemem." dedi.

Öte yandan, Belözoğlu ile telefonundan ses geldiği öne sürülen bir basın mensubu arasında toplantı sonrası kısa süreli tartışma yaşandı.

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