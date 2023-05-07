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Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak

İstanbul

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek avantaj elde eden Başakşehir, ligde de haftaya 5. sırada giriyor.

Galatasaray ise ligdeki son maçında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

Altı oyuncu kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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