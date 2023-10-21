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Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

İstanbul

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 7 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son 6 maçını kaybeden Samsunspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Başakşehir'de tek eksik

RAMS Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik sakatlığı süren kaleci Muhammed Şengezer.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Serdar Gürler ve Leo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.

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