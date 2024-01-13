Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,562.60
BTC/USDT
43,147.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Başakşehir sahasında kazandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Başakşehir sahasında kazandı

İstanbul

2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Pelkas'ın geri pasında topu kontrol eden kaleci Volkan Babacan, pas vermek istedi. Kısa düşen topu kapan Cordova, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

11. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Başakşehir, Alanyaspor kalesini cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına attığı pası Alanyaspor ceza sahasında kontrol eden Piatek'in sert şutunda top yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir, 2-1 önde tamamladı.

58. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Alanyaspor'un kaptanı Novais'ten topu kapan Figueiredo'nun ceza sahası önünden dönerek yaptığı vuruşta yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

61. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Hadergjonaj'ın gelişine şutunda, Başakşehir savunmasından seken top ceza sahasında uygun pozisyondaki Richard'ın önünde kaldı. Richard'ın sol çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

Mücadeleyi Başakşehir, 3-2 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı" iddiasını yalanladı
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki'den, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
"Türkiye güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına izin vermeyecek"

Benzer haberler

Samet Akaydın, Panathinaikos'a transferi için Atina'da

Samet Akaydın, Panathinaikos'a transferi için Atina'da

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez uygulandı

Başakşehir sahasında kazandı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 6 hafta sonra galip geldi

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 6 hafta sonra galip geldi
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor-Pendikspor maçında beraberlik

Hatayspor-Pendikspor maçında beraberlik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet