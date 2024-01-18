Dolar
30.14
Euro
32.71
Altın
2,012.51
ETH/USDT
2,526.70
BTC/USDT
42,563.00
BIST 100
8,081.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev'le ilgili kararını verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.

Bozhan Memiş  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev'le ilgili kararını verdi

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:

"14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok: Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız
Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor
İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Benzer haberler

Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev'le ilgili kararını verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, İsrailli futbolcu Eden Karzev'le ilgili kararını verdi

Jehezkel ve Karzev, PFDK'ye sevk edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet