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Spor, Futbol

Bakasetas, Alanyaspor'da kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansıyla öne çıkan Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, lig ve kupada attığı 14 golle kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı.

Mustafa Kurt   | 12.08.2020
Bakasetas, Alanyaspor'da kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

Antalya

Aytemiz Alanyaspor'un Yunanistan'ın AEK takımından transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla takımına başarıyı getiren en önemli isimlerden biri oldu.

Süper Lig'de 34 maçta 2 bin 841 dakika sahada kalan Bakasetas, 10 gol attı. Takımının gol yollarındaki etkili isimlerinden biri olan Bakasetas, Türkiye Kupası'nda ise 9 maçta 4 gol kaydetti.

Gösterdiği performansıyla transfer sezonunun gözde oyuncuları arasına giren Bakasetas'ın ismi yurt içi ve yurt dışından birçok kulüple anılıyor. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu daha önce kariyerinin en formda günlerini yaşayan Bakasetas için "Sözleşmesinde 5 milyon avro serbest kalma maddesi var. Türkiye'deki kulüplerin alabileceğini sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

Kariyerinde Yunan ekibi Panionios'ta 36 maçta 12 gol kaydetme başarısını gösteren Bakesetas, Akdeniz temsilcisinde bu sezon attığı 14 golle kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı. Bakasetas'ın Süper Lig'de gol attığı 9 maçta ise Alanyaspor mağlubiyet yaşamazken, bir beraberlik ile 8 galibiyet elde etti.

Bakasetas'ın gol attığı maçlardaki skor tablosu ise şöyle oluştu:

Hafta Karşılaşma Skor Bakasetas'ın golü Alınan puan

2 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa 4-1 1 3

8 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor 5-2 1 3

13 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü 5-0 2 3

18 Aytemiz Alanyaspor-HES Kablo Kayserispor 5-1 1 3

20 Aytemiz Alanyaspor-BTCTurk Yeni Malatyaspor 2-1 1 3

28 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 2-2 1 1

30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor 1-4 1 3

31 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray 4-1 1 3

34 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor 2-3 1 3 

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