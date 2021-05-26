Azerbaycan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Antalya
Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde teknik direktör Gianni de Biasi yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.
Azerbaycan takımı, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalıştı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci bölümde ise maçın teknik ve taktik provasının yapıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.