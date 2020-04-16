Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarına yalanlama

Antalya
Turuncu yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vagner Love'un iki sezon önce Beşiktaş'a transfer olduğu anımsatıldı.
Kamuoyuna Duyuru 📢https://t.co/FjYOncZy0C#AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/HiqUaBfnz7— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 16, 2020
Açıklamada, "Kulübümüzün, eski futbolcumuz Vagner Love'un transferiyle ilgili bugüne kadar Beşiktaş kulübüne açtığı hiçbir dava olmamıştır. Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir. Basında yer alan 'Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyecek' şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.