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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Mustafa Kurt   | 24.09.2020
Aytemiz Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Trondheim

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Rosenborg ile Lerkendal Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor oyuncusu Davidson da Luz Pereira (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti. ( Alanyaspor Kulübü - Anadolu Ajansı )


14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.

26. dakikada Juanfran ile başlayan atakta Bareiro'nun tek topuyla rakip ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahası dışında çektiği şutta top Rosenborglu oyuncu Reginiussen'den döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Bakasetas'ın şutunda bu kez top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı

57. dakikada Rosenborg, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın ortasında arka direkte Reginiussen'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

59. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Holse'nin Alanyaspor ceza sahasına ortasında Fatih Aksoy'un uzaklaştırmak istediği top Konradsen'in önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

63. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

87. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortaya Bareiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma, Norveç ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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