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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 4 golle geçti

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-3 yendi.

Mustafa Kurt   | 25.01.2021
Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 4 golle geçti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. MKE Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ orta alanda buluştuğu topu, sağdan koşu yapan Lobjanidze'ye çıkardı. Topla rakip ceza sahasına girdikten sonra arka direğe çıkardığı pasta Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

16. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Davidson'un yerden ortasına defanstan önce Babacar ayak koydu. Kaleci Korcan Çelikay'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

28. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, rakip ceza sahasına girdi. Son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Paintsil gelişine vurdu, top kaleci Marafona'yı da geçerek filelere gitti: 0-2

37. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Bakasetas ceza sahası dışında kaleye sert şut gönderdi. Defanstan dönen top ceza sahası yayı üzerinde Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih'in gelişene çektiği şutta meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak ağlarla buluştu: 1-2

54. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışını Ankaragücü defansı uzaklaştırmak istedi. Top ceza sahası içinde Bakasetas'ın önüne düştü. Bakasetas'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği sert şut Lukasik'e çarparak, köşe direğin dibinden filelerle buluştu: 2-2

62. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını arka direkte Fatih Aksoy dışarı çıkmadan içeriye çevirdi. Topla tekrar buluşan Salih Uçan, son çizgiye inerek içeriye yerden gönderdi. Babacar boş durumdaki meşin yuvarlağı dokunarak ağlara gönderdi: 3-2

65. dakikada Ankaragücü, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Paintsil'ın kullandığı köşe atışında, Ankaragüçlü oyuncuların kafa vuruşunda top Lobjanidze'nin önüne düştü. Bu futbolcunun ceza sahası son çizgisinden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Alanyasporlu Fatih Aksoy'a çarparak ağlara gitti: 3-3

79. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Salih Uçan yerden topu Moubandje'ye çıkardı. Moubandje'nin topu düzelttikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-3

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

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