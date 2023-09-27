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Spor, Futbol

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin yarın itibarıyla feshedileceğini duyurdu.

Ercan Çakar  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor

İstanbul

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, "Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir." denildi.


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