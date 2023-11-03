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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor, yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Atakaş Hatayspor, yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak

Mersin

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 14 puanla 8. sırada bulunan Hatayspor, 2 puanlı son sıradaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Samsunspor maçına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlanan Hatay ekibi, bugün Samsun'a gidecek.

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