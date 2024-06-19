Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk maçların en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi

Leipzig
UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.
Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.