Antalyaspor'un sahasındaki yenilmezliğine Fenerbahçe son verdi

Antalya
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Akdeniz ekibinin sahasındaki yenilmezliğe 63. dakikada Tadic'in, 81. dakikada ise Kelven’in kendi kalesine attığı gollerle son verdi. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.
Evindeki müsabakalarda daha iyi sonuç elde eden, 2024-25 sezonuna iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başlayan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Ligin 5. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini yine evinde kazanan Akdeniz ekibi, 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.
Bu sezon iç saha maçlarında ilk kez mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım 8 puanda kaldı.
İlk yarı
2. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında kaleci Piric'in müdahalesi sonrası arka direkten dönen topa Szymanski dokundu. Kaleye giden meşin yuvarlağı Veysel Sarı çizgiden çıkardı.
9. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde kafayla şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen topu kaleci Livakovic kontrolü altına aldı.
14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada Amrabat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
41. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Piric gole izin vermedi.
45+2. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada Townsend'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, top üstten auta çıktı.
63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1
76. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.
81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.
Kostic ilk maçında
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'tan kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Antalya deplasmanında çıktı ve 45 dakika süre aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısının başında Alexander Djiku'nun yerine Sırbistanlı sol kanata forma şansı verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.