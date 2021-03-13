Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Antalya
Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
Alanyaspor mağlubiyetiyle 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-beyazlı ekip, 2021'de yenilmeyen tek takım unvanını da yitirdi.
Fraport TAV Antalyaspor, bu mağlubiyetle 36 puanda kaldı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon 9. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor, geçen sezon 18 Haziran 2020'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını da rakibine karşı 4-0 kaybetmişti.
Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanspor, 17 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak.
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